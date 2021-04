Blitz nell'ex hotel Le Conchiglie: un "ospite" si era allacciato illegalmente all'elettricità

All’alba di mercoledì i carabinieri della Stazione di Riccione, insieme al personale del locale Corpo di Polizia Intercomunale, hanno eseguito un blitz nelle strutture abbandonate della Perla Verde. In particolare ad essere visitata dalle divise è stata la zona del Marano e, oltre alle ex colonie, militari e agenti sono entrati nell'ex hotel "Le Conchiglie" da tempo diventato rifugio per gli sbandati. All'interno di una camera della struttura è stato trovato un 52enne marocchino che si era installato con tutte le comodità. Lo straniero, infatti, aveva realizzato un allaccio abusivo al contatore elettrico del vicino centro medico per poter usufruire degli elettrodomestici posizionati nella camera. Al termine degli accertamenti il malvivente è stato denunciato a piede libero per invasione di terreni ed edifici e per furto aggravato.