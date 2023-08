Blitz nelle colonie abbandonate, sgomberate le strutture dai bivacchi degli sbandati

Proseguono i controlli anti degrado delle forze dell'ordine che, coordinate dalla Questura di Rimini, hanno visto le divise puntare nuovamente sulle strutture abbandonate diventate bivacco per gli sbandati. Dopo il blitz di mercoledì, che ha interessato l'ex nuova Questura di via Ugo Bassi, all'alba di giovedì il reparto Prevenzione Crimine, i carabinieri e la polizia Muncipale sono intervenuti nella zona di Rimini sud. Gli obiettivi sono stati l’ex Colonia Enel di Viale Regina Margherita, l’ex hotel Superga e l’ex hotel Villa del Sole di Viale Marconi, l’ex Camping Maximum di Via Principe di Piemonte e l’ex Colonia Murri con relativo parco. All’interno delle strutture sono stati rintracciati due cittadini extracomunitari, che sono stati allontanati e denunciati in stato di libertà per il reato di Invasioni di terreni ed edifici. Inoltre, uno sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente, mentre l’altro denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale.Il pattuglione, allo stesso tempo, ha effettuato tre posti di controllo sempre nella zona sud ed una vigilanza del lungomare di Bellariva, Marebello e Miramare controllando in totale 50 soggetti ed oltre 30 autoveicoli.