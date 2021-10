Blitz No vax, atti vandalici con errori ortografici: i "No Geen Pass" imbrattano palazzo Mancini

Una serie di scritte (qualcuna a dire il vero con qualche refuso) contro il Green pass sono state tracciate nella notte tra mercoledì e giovedì sui muri di palazzo Mancini, sede del comune di Cattolica. La scoperta è stata fatta nella prima mattinata di giovedì quando i passanti hanno segnalato il vandalismo che, secondo quanto emerso, è stato fatto sulla facciata del municipio fresca di restilyng. Vandali che però, forse per la fretta, qualche volta hanno sbagliato nello scrivere la parola Green diventata "geen". Sul posto è comunque intervenuta una pattuglia dei carabinieri e, al momento, sono in corso le indagini coi militari dell'Arma che hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili per identificare gli autori del gesto.