Bloccato per 8 ore nella bufera di neve e ghiaccio, escursionista salvato da Soccorso alpino e vigili del fuoco

Una bufera di neve e ghiaccio lo ha sorpreso durante un'escursione sull'appennino reggiano, in località Passo Pietra Tagliata Ghiaccioni, al Cerreto, nel Comune di Ventasso, col maltempo che lo ha disorientato impedendogli di tornare a valle. Una brutta avventura per un corianese 31enne, Damiano Tramontano, che intorno alle 19 di sabato è riuscito a dare l'allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi. L'uomo, impiegato e istruttore di beach volley, ha dovuto attendere per 8 ore l'arrivo delle squadre dei soccorritori salvandosi dall'ipotermia solo grazie al sacco a pelo e all'autocontrollo che non lo ha fatto cadere nel panico. Il recupero è stato effettuato dalla squadra Neve e Ghiaccio di Reggio con i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e il coordinamento di un funzionario del 115 che, intorno alle 2 di domenica notte, sono riusciti a recuperarlo e a portarlo al campo base. Affidato ai sanitari del 118, Tramontano è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per una visita di controllo e le sue condizioni sono state giudicate rassicuranti.