Bloccato un nuovo lotto di vaccino AstraZeneca dopo la morte di un paziente, sequestri anche a Rimini

I carabinieri dei Nas sono intervenuti per bloccare le fiale della stessa partita utilizzata per immunizzare un musicista poi deceduto improvvisamente

La magistratura biellese ha aperto un’indagine sulla morte di Sandro Tognatti, il musicista di 57 anni deceduto dopo aver assunto una dose di vaccino AstraZeneca. Lo annuncia ufficialmente il procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio: il reato ipotizzato contro ignoti è quello di omicidio colposo, confermando contestualmente il "sequestro preventivo d’urgenza sull’intero territorio nazionale del lotto ABV5811, cui apparteneva la fiala di vaccino somministrata".

Il provvedimento interviene a seguito della decisione della Regione Piemonte di sospendere “momentaneamente” la somministrazione del vaccino AstraZeneca rientrante nel lotto ABV5811, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria e della Commissione di vigilanza del farmaco. Questo blocco di vaccini Astrazeneca segue quello della partita sequestrata nei giorni scorsi (“ABV2856 scadenza 05/2021”). Secondo quanto emerso fiale dello stesso lotto sono state utilizzate anche in Romagna e a Rimini dove i carabinieri del Nas hanno provveduto a sequestrare le dosi del vaccino in attesa di capire l'effettiva pericolosità.