Bmw X5 cannibalizzato dai malviventi, la carcassa rimasta in strada

E' rimasto ben poco del Bmw X5 che, parcheggiato in via Boito a Viserba, è finito nel mirino dei cannibali che lo hanno accuratamente smontato pezzo per pezzo. Portiere, carrozzeria e tutta l'elettronica è sparita in un batter d'occhio nella notte tra sabato e domenica col proprietario, residente in zona, che solo nella mattinata di domenica si è reso conto che il suo suv era stato depredato. Lo foto della vettura cannibalizzato hanno fatto il giro del web con molti cittadini che, domenica, hanno allertato le forze dell'ordine per la presenza della carcassa in strada.