Non è estate senza Boabay, il parco giochi galleggiante pronto all'esordio davanti i bagni 47-62

Rimini inaugura la stagione del divertimento in mezzo al mare con l’apertura del parco acquatico galleggiante BoaBay, prevista per venerdì (17 giugno). Boabay è il luogo del divertimento estivo a Rimini, in mare aperto, a 100 metri dalla spiaggia, davanti ai bagni dal 47 al 62. Composto da gonfiabili modulari, è il primo Aquapark galleggiante della Riviera: divertente, spassoso, adrenalinico con i suoi scivoli, tunnel, rampe inclinate, piattaforme, un iceberg gigantesco da scalare e l’Area Kids, il Goleador Water Stadium, un bellissimo galleggiante tutto per i bimbi, da 6 anni a 140 centimetri di altezza, che possono accedervi accompagnati da un adulto. Boabay regala a tutte le età tanta sana attività fisica sotto il sole da vivere con gli amici o con la famiglia: per divertirsi bastano un costume, la crema solare e tanta energia positiva.