Boato nel cuore della notte, i malviventi assaltano il bancomat: paura a Viserba

Esplosione nel cuore della notte in via Sacramora a Viserba. Intorno alle 4 della mattina una banda di malviventi ha infatti colpito alla Banca Popolare Valconca, facendo saltare lo sportello bancomat. Enormi i danni alla struttura e, a quanto si apprende dalle prime informazioni, il colpo sarebbe andato a segno: bottino in fase di quantificazione. Il boato ha svegliato i residenti della zona che hanno subito allertato le forze dell'ordine: le forze dell'ordine sono già al lavoro per cercare di dare un volto ai malviventi