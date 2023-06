Bolkestein: continua il confronto con il governo, Confartigianato: "Al via il tavolo tecnico consultivo sulle concessioni"

Si è svolta venerdì la prima riunione del Tavolo Tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali istituto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale ha partecipato il Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni. Il tavolo - presieduto dal Capo del Dipartimento della Presidenza - è composto da due rappresentanti tecnici dei seguenti Ministeri: Infrastrutture e trasporti, Economia e finanze, Imprese e made in Italy, Ambiente e sicurezza energetica, Turismo, Protezione civile e politiche del mare, Affari regionali e le autonomie, Affari europei, da un rappresentante delle Regioni e dai rappresentanti delle associazioni di categoria.

Confartigianato Imprese Demaniali esprime apprezzamento per il coinvolgimento nei lavori del Tavolo: durante questa prima riunione interlocutoria – dal clima molto positivo e fattivo - è stato comunicato che verrà effettuata una prima mappatura della situazione delle concessioni demaniali e successivamente la documentazione verrà data al Governo al fine di poter prendere una decisione politica per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile.

Il Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni ha evidenziato la necessità di accelerare i tempi – tenuto conto della scadenza delle concessioni prevista per il 21 dicembre 2023 – al fine di dare certezza alle imprese. Sul tema della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, ha rilevato la necessità di effettuare la mappatura a livello nazionale, al fine di dare la possibilità ai territori meno sviluppati dal punto di vista turistico di incrementare l’offerta.

Riguardo alle richieste di dati ricevute da alcune Regioni sull’incameramento delle opere non amovibili costruite dai concessionari, ritiene necessario che il Governo si attivi per non rendere vani i lavori del tavolo e al fine di definire puntualmente le procedure di rinnovo delle concessioni. Confartigianato Imprese Demaniali invierà una specifica nota rispetto agli argomenti trattati durate la riunione. Nel prossimo incontro del Tavolo che si terrà il 4 luglio verranno presentati i dati sulla prima mappatura delle concessioni: sulla base di tali dati si procederà ad individuare le aree concedibili suscettibili di essere messe a concessioni.