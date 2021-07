Bollette acqua, Federconsumatori: "Va ripristinata una corretta emissione delle fatture"

"Nelle ultime settimane, ci sono pervenute numerose segnalazioni relative a problemi con la ricezione

delle bollette e dei solleciti di pagamento emessi da Hera per il servizio idrico", afferma Federconsumatori Rimini.

"In particolare, i cittadini ci hanno segnalato la mancata ricezione regolare di fatture, che non sono consegnate nei termini contrattualmente previsti. In alcuni casi, la mancata emissione – e la conseguente impossibilità di pagare le stesse – non è stata neanche segnalata mediante specifici solleciti, ma ha comportato direttamente il distacco del servizio. Nei casi riscontrati, l’irregolarità relativa alle fatture precedenti non è stata segnalata neanche sulle successive bollette, quindi spesso ci si è trovati a dover far fronte ad una sospensione del servizio senza neanche saperne il motivo. Con evidente grave danno a carico dei consumatori".

Federconsumatori aggiunge che "alcuni utenti hanno segnalato la ricezione “diretta” di solleciti di pagamento – nella forma di posta ordinaria - non preceduti dalle corrispondenti fatture. Solleciti che, nella maggior parte dei casi, sono stati consegnati il giorno di scadenza se non addirittura successivamente alla stessa. I solleciti di pagamento, inoltre, dovrebbero essere inviati mediante raccomandata a.r., come normativamente previsto. Dalle segnalazioni ricevute, invece, abbiamo verificato il mancato rispetto della predetta condizione, in quanto ci sono stati prodotti solleciti inviati mediante lettera semplice, spesso pervenuti addirittura dopo la sospensione del servizio. La Federconsumatori di Rimini ha prontamente segnalato i singoli casi alla società competente, auspicando una rapida risposta e soluzione della problematica ed il ritorno ad una corretta emissione di fatture e relativi solleciti di pagamento, Federconsumatori Rimini invita i cittadini a segnalarci le anomalie che essi riscontrano al fine di ripristinare un corretto servizio all’utenza".