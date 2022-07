Aumentano bollette e rincari per le materie prime sui cantieri, il Comune sborserà 2 milioni extra

Il Consiglio comunale di giovedì, 28 luglio, si è aperto a Santarcangelo come di consueto con le comunicazioni all’assemblea, durante le quali la presidente del Consiglio Cristina Fabbri ha ricordato il trentesimo anniversario della strage dove ha perso la vita il magistrato Paolo Borsellino per mano mafiosa, chiedendo di osservare un minuto di silenzio. Dopo le risposte alle interrogazioni, l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli ha sottoposto al Consiglio comunale la variazione urgente al bilancio 2022-2024, che riguarda l’entrata nelle casse comunali di 130 mila euro assegnati grazie alla legge Fraccaro destinati all’efficientamento energetico. Il provvedimento è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza (PD Santarcangelo e Più Santarcangelo), mentre i consiglieri Marco Fiori e Gabriele Stanchini (Lega Salvini Premier Romagna) e Jenny Dolci (Un Bene in Comune) si sono astenuti.

L’assessore Zangoli ha poi proseguito illustrando all’assemblea l’aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022-2024, e il Dup 2023-2025, le modifiche al Piano triennale dei lavori pubblici, nonché l’assestamento generale del bilancio 2022-2024 con l’applicazione al bilancio di previsione di parte dell’avanzo di amministrazione. “Si tratta di una delle variazioni più consistenti del mandato – ha spiegato l’assessore Zangoli all’assemblea – poiché applichiamo l’avanzo libero e accantonato per un totale di oltre 1.800.000 euro, con l’obiettivo principale di far fronte all’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. Per quanto riguarda il primo aspetto, nel Piano triennale dei lavori pubblici le risorse più consistenti (quasi un milione di euro) sono destinate al progetto della passerella sul ponte Marecchia per finanziare l’aumento del prezzo dell’acciaio. Tra gli altri interventi, l’adeguamento sismico della palazzina B della scuola Saffi e Margherita e la ciclabile lungo via Casale Sant’Ermete sono invece confermati ma il loro finanziamento è previsto all’annualità 2024, anziché 2023”.

“Un’altra quota rilevante di avanzo – ha proseguito Zangoli – è destinata a coprire l’aumento dei costi delle utenze (illuminazione pubblica, riscaldamento, energia elettrica, raffreddamento scuole ed edifici comunali) per un totale di oltre 726mila euro e di smaltimento dei rifiuti (per 641mila euro) in seguito all’approvazione in Atersir del Piano economico e finanziario 2022. Oltre all’aumento dei costi, con la variazione interveniamo su attività e settori strategici per Santarcangelo con risorse proprie dell’ente e contributi di enti sovraordinati (questi ultimi per circa 180mila euro): i finanziamenti alle iniziative culturali e turistiche, i contributi per la ripartenza delle attività economiche, i contributi a sostegno di scuola, disabili e associazioni sportive”. Le tre delibere sono state approvate con i voti favorevoli della maggioranza, mentre i consiglieri della minoranza hanno espresso voto contrario.

L’assessore al Patrimonio Filippo Sacchetti ha in seguito illustrato l’acquisizione gratuita, tramite donazione, di un’area urbana in via Contrada dei Fabbri, davanti all’uscita della grotta pubblica: la delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Pd Santarcangelo, Più Santarcangelo e della consigliera Jenny Dolci (Un Bene in Comune) mentre Fiori e Stanchini (Lega Salvini Premier in Romagna) si sono astenuti. L’assessore Sacchetti ha poi sottoposto all’assemblea il rinnovo della convenzione con la Provincia di Rimini, per la gestione associata della funzione sismica al costo di 15mila euro all’anno. L’ufficio unico convenzionato con i Comuni del territorio, dal 2018 svolge infatti questa funzione: circa una settantina le pratiche che elabora annualmente per il comune di Santarcangelo che, in proporzione agli abitanti è l’Amministrazione che invia più richieste. Il rinnovo della convenzione è stato approvato dalla maggioranza, mentre l’opposizione si è astenuta.

A seguire, la vice sindaca e assessora alla mobilità Pamela Fussi ha presentato le controdeduzioni alle osservazioni e l’approvazione al Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums). “L’obiettivo del piano – ha dichiarato la vice sindaca Fussi – è di avere una visione sistemica degli interventi, muovendo le tracce dal lavoro fatto con il Masterplan nel precedente mandato, capace di fornire anche una dimensione temporale ai lavori attraverso la pianificazione, progettazione e realizzazione. Due i valori aggiunti del Pums: il primo riguarda il fatto che è stato realizzato attraverso un percorso partecipato, il secondo è che proprio dalla città arriva l’istanza di coniugare gli interventi sulle infrastrutture alla promozione della cultura della mobilità sostenibile”. Il Pums è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza, mentre la minoranza si è astenuta.

A chiusura della seduta, il Consiglio comunale ha trattato in maniera congiunta l’ordine del giorno presentato dalla sindaca Alice Parma a sostegno della sanità pubblica e quello presentato dal consigliere Marco Fiori (Lega Salvini Premier in Romagna) relativo all'organizzazione del servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna. Poiché il primo ordine del giorno conteneva già tutte le istanze presenti in quello successivo, il Consigliere Fiori ha ritirato il proprio ordine del giorno e l’assemblea ha votato all’unanimità quello presentato dalla sindaca Parma.