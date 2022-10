Covid, il bollettino: i nuovi positivi sono 158 a Rimini e provincia

Nel territorio riminese si contano 158 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nessun decesso. I dati sono contenuti nel bollettino quotidiano della Regione sull'andamento dell'epidemia di Covid-19

Così in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.942.216 casi di positività, 2.586 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.133 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 2.483 molecolari e 6.650 test antigenici rapidi. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 55,2 anni. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 28,3%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.944.809 dosi; sul totale sono 3.801.161 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,6%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.966.951.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+3 rispetto a ieri, pari al 11,1%), l’età media è di 64,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.099 (+14 rispetto a ieri, +1,3%), età media 76,5 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 1 a Parma (invariato); 3 a Reggio Emilia (invariato); 5 a Modena (+1); 8 a Bologna (+1); 1 a Imola (invariato); 3 a Ferrara (invariato); 5 a Ravenna (invariato); 2 a Forlì (invariato); 1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Cesena (invariato).

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 469 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 394.857) e Reggio Emilia (344 su 220.807) seguite da Parma (334 su 165.419): poi Modena (310 su 294.504), Ravenna (266 su 184.232) e Ferrara (248 su 140.007); Piacenza (175 su 101.622); quindi Rimini (158 su 181.485), Cesena (110 su 109.190), Forlì (106 su 90.554); infine il Circondario Imolese con 66 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 59.539. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 43.103 (-1.256). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 41.974 (-1.273), il 97,3% del totale dei casi attivi.

Le persone complessivamente guarite sono 3.841 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.880.949. Si registra 1 decesso in provincia di Modena (un uomo di 77 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 18.164.