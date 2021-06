Bomba della seconda guerra mondiale ritrovata di fianco ad un cassonetto dell'immondizia

Domenica mattina una gazzella dei Carabinieri è intervenuta, su segnalazione di un cittadino, in via Della Grotta Rossa a Rimini per il ritrovamento di una bomba risalente alla seconda guerra mondiale

Domenica mattina una gazzella dei Carabinieri è intervenuta, su segnalazione di un cittadino, in via Della Grotta Rossa a Rimini per il ritrovamento di una bomba risalente alla seconda guerra mondiale abbandonata di fianco a un bidone. Intervenuti sul posto gli artificieri dei Carabinieri: dai primi accertamenti è emerso che si trattava del proiettile di un mortaio, poi reso inoffensivo. L'ipotesi più probabile è che qualcuno abbia ritrovato il proiettile in un campo, per poi posizionarlo a fianco del cassonetto in attesa che qualcuno lo 'smaltisse': un comportamento assolutamente da condannare. L'ordigno è stato fatto brillare in un campo nei pressi della Consolare per San Marino.

FOTO DI REPERTORIO