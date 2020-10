Bonaccini avverte: "Se aumentano i contagi inevitabili ulteriori restrizioni"

"Ora è necessario avere "comportamenti responsabili" e fare in modo che i provvedimenti del Governo "servano a ridurre la curva dei contagi". Altrimenti "è inevitabile: rischiamo restrizioni ulteriori". A mettere in guardia è il governatore dell'Emilia-Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, in collegamento giovedì mattina con 'L'Aria che tira' su La7. "Dobbiamo provare insieme a fare in modo che le cose che sono state decise, giuste o sbagliate che siano, se applicate bene, servano a ridurre la curva dei contagi nelle prossime settimane - esorta Bonaccini - perchè altrimenti è inevitabile: se la curva non calerà e non avremo comportamenti responsabili, rischiamo ulteriori restrizioni. E un lockdown totale come a marzo, che significa la chiusura di tutto, non ce lo possiamo permettere", avverte il governatore.“



