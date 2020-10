Bonaccini cerca di stoppare una possibile guerra dei cieli tra gli aeroporti di Rimini e Forlì

"La Regione Emilia-Romagna è pronta a sostenere il nuovo decollo dell'aeroporto di Forli con 12 milioni di euro per migliorarlo e renderlo più moderno e pronto alle sfide future". Il presidente Stefano Bonaccini è intervenuto giovedì mattina durante la cerimonia di inaugurazione del Ridolfi e cerca subito di stoppare una possibile guerra dei cieli con Rimini. "Credo molto nella differenziazione e specializzazione degli aeroporti. Abbiamo fiducia e confidiamo in questo investimento". Di certo, ribadisce, "la Regione è pronta a fare la sua parte per dare una mano allo scalo dopo sette anni di chiusura e ci auguriamo- ribadisce- che ci sia spazio per tutti, puntando sul fatto che prima del Covid la crescita economica e turistica era costante". Oggi, prosegue, è "una bellissima giornata in un clima complicato di preoccupazione", gli imprenditori si prendono una quota di rischio, "ma l'Emilia-Romagna compete con i territori con più alta qualità della vita". L'invito finale è ad "abbassare le polemiche, non esiste per me un colore politico, se non quello della fascia tricolore".

