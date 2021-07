Bonaccini e Corsini: "Riaprire le discoteche ai possessori del Green Pass"

Arriva dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dall’assessore regionale al Turismo e commercio, Andrea Corsini, la risposta all'appello del Silb che chiedeva un impegno forte da parte delle istituzioni regionali alla riapertura delle discoteche . "Riaprirle permettendo l'accesso solo a chi ha il green pass e nel rispetto di protocolli condivisi. Coi locali chiusi, adesso si balla ovunque senza regole, quando invece non bisogna abbassare la guardia" spiegano in una nota stampaaggiungendo che "Non bisogna dimenticare cosa successe la scorsa estate, insieme insistiamo sulla necessità per tutti di vaccinarsi, la sola vera arma per fermare definitivamente il contagio".

“Non dobbiamo più tornare a richiudere ciò che oggi è aperto, e cioè la gran parte di attività e servizi - concludono Bonaccini e Corsini. - Né dobbiamo dimenticare ciò che successo la scorsa estate, seguita poi dalla seconda e dalla terza ondata della pandemia. Adesso abbiamo i vaccini e una campagna di somministrazioni in pieno svolgimento da completare, ma la variante Delta non ci deve fare abbassare la guardia. In tale contesto, rispetto alla riapertura o meno delle discoteche, bisogna prendere atto che al di fuori dei locali, ora chiusi, si balla ovunque, in maniera non regolata e con assembramenti molto pericolosi. Meglio quindi farlo in maniera controllata: per questo chiediamo di aprire le discoteche permettendo l’accesso ai soli possessori di green pass e nel rispetto di protocolli condivisi. Insistendo insieme sulla necessità per tutti di vaccinarsi, la sola vera arma per fermare definitivamente il contagio”.