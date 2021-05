Bonaccini: "Mi auguro che a metà maggio il Governo tolga il coprifuoco alle 22"

"Mi auguro che a metà maggio il Governo tolga il coprifuoco alle 22". Lo dice il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, intervenuto a L'aria che tira, su La7. "Confido che il presidente Draghi abbia la sensibilità di venire incontro alle persone che soffrono e fanno fatica", dice Bonaccini, tornando a sollecitare il Governo, nel caso i contagi lo permettano, ad "anticipare alcune riaperture". Per quanto riguarda il coprifuoco alle 22, il Governo ha deciso di mantenerlo secondo il governatore come segnale, "voleva evitare il tana liberi tutti".

Ma ora "mi aspetto che se contagi non saranno preoccupanti, si potrà anche anticipare qualcos'altro", aggiunge Bonaccini. Il quale chiede anche "risorse ai comuni per abbattere la Tari" e di "estendere fino a fine anno la sospensione della tassa di occupazione di suolo pubblico". Per quanto riguarda i ristori, inoltre, occorre passare "dal ristoro fatturato su fatturato" alla possibilità per gli interessati di percepirlo "in base a quanto si è perduto di costi fissi". Ma occorre puntare anche sulla ripartenza delle attività e per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, sottolinea Bonaccini, le aspettative sono incoraggianti: "alla fine del prossimo anno il Pil potrebbe addirittura superare quello di fine 2019", cioe' prima della pandemia. (fonte Dire)