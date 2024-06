Bonifica stradale e nuovo asfalto: limitazione al traffico per due giornate

Nuovo asfalto per viale Murano, l’arteria stradale che collega viale Veneto alla sede di numerose attività che movimentano sia mezzi pesanti che pullman di linea. I lavori saranno realizzati da Geat e avranno una durata indicativa di due giornate, mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. Il cantiere verrà aperto domani mattina alle 7,30. Durante l’intervento di rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto più prossimo a viale Veneto, che prevede anche la bonifica di tutti i punti maggiormente ammalorati, il transito dei veicoli sarà limitato o temporaneamente interdetto.

L’attività del cantiere in entrambe le giornate prenderà il via alle 7,30 per concludersi alle 18,30 con una pausa prevista tra le 12 e le 13. Qualora non dovessero essere terminati entro la sera di giovedì i lavori proseguiranno anche venerdì 21 giugno con gli stessi orari. "Viale Murano necessita da anni un intervento di manutenzione straordinaria che finalmente andiamo a realizzare - osserva l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -. Comprendiamo che in queste due giornate potranno essere arrecati disagi alle attività che hanno la sede in viale Murano e chiediamo loro la massima collaborazione”.