Bonus affitti, slitta la scadenza per presentare la domanda: stanziati 100mila euro

La scadenza per la raccolta delle richieste per accedere al fondo affitto è stata prorogata al 9 aprile 2021. Sul sito del Comune di Riccione, nell'apposito spazio dedicato agli avvisi e gare pubbliche, è possibile prendere visione del Bando affitti 2021 e le domande quindi potranno essere presentate fino al 9 aprile. Nel bando Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2021 saranno elencati i requisiti e le modalità per presentare la domanda. Quest'anno il Comune di Riccione ha stanziato 100 mila euro per il bando affitti.