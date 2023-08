“Bonus-Free Credit”, il Comune di Rimini parte civile anche nel secondo troncone dell'inchiesta

Giovedì mattina il sindaco Jamil Sadegholvaad ha firmato la procura per l’atto di costituzione parte civile del Comune di Rimini - già deliberata nel dicembre 2022 - anche per il secondo troncone dell’inchiesta, denominata mediaticamente “Bonus-Free Credit”. Si tratta di uno dei procedimenti penali, la cui udienza preliminare è fissata il prossimo 3 ottobre, che come noto sono a carico di alcune persone per una presunta maxi truffa ai danni dello Stato, perpetrata attraverso il c.d. bonus 110%. Procedimenti penali che qualche mese fa ebbero grande clamore sulla stampa e sulle tv locali e nazionali, con inevitabili ripercussioni sull’immagine del territorio riminese e di tutta la città nel suo insieme.