Bonus terme è corsa alla prenotazione, la piattaforma va in tilt

Un vero e proprio boom di richieste, che ha mandato in tilt la piattaforma nel Ministero, per il Bonus terme che consente uno sconto del 100% sulle prestazioni nelle strutture convenzionate fino a un massimo di 200 euro. La caccia alle facilitazioni ha sovraccaricato il sistema che è andato in blocco ma che, comunque, dovrebbe ripartire per le 12 di martedì 9 novembre. Le prenotazioni per il bonus terme sono state interrotte per troppi clic da parte dei cittadini e Invitalia precisa che l'attività "è stata sospesa per motivi tecnici, dovuti all'alto numero di accessi registrati fin dall'avvio della sua attività". Il sito era destinato esclusivamente agli enti termali (circa 500) ed era quindi stato progettato considerando un numero di utenti fino a dieci volte maggiore. Il disguido, quindi, sarebbe nato dal fatto che molti privati cittadini hanno cercato di prenotare direttamente la propria vacanza in una spa termale, mentre l'accesso è consentito solo alle strutture termali ricettive. Tuttavia le risosrse messe a disposizione dello Stato, 53 milioni di euro in tutto, sarebbero già state quasi tutte bruciate nel primo giorno.

QUI L'ELENCO DELLE STRUTTURE CONVENZIONATE

Invitalia ha annunciato che la piattaforma tornerà operativa entro la giornata di oggi ma Codacons ha contestato il metodo di assegnazione del bonus: "I 53 milioni di euro stanziati per una spesa massima di 200 euro, appaiono del tutto insufficienti, perché se si acquisteranno pacchetti e servizi fino ad arrivare al tetto massimo di 200 euro avremo solo 265mila fortunati che potranno beneficiare dell'incentivo", afferma l'associazione che lamenta che il "bonus" spetti a tutti "indipendentemente dal reddito e senza alcun limite legato all'Isee".