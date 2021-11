Bonus terme, ecco l'elenco delle strutture convenzionate

È stata pubblicata sul sito di Invitalia (QUI IL LINK) la lista degli enti termali accreditati a cui i cittadini possono rivolgersi per richiedere il Bonus Terme. Sono 20 le strutture attualmente disponibili in Emilia-Romagna di cui 8 in Romagna e 2 a Rimini. L’incentivo - utilizzabile da tutti i maggiorenni - copre fino al 100% della spesa, con un tetto massimo di 200 euro e l’eventuale costo eccedente a carico del consumatore. Chiunque voglia ottenere il bonus, dall’8 novembre dovrà andare in uno degli stabilimenti accreditati, dove riceverà un attestato di prenotazione che ha validità di 60 giorni.

Possono beneficiare del bonus terme tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia. Questo significa che ogni componente della famiglia ne può richiedere uno per sé. Il bonus non è legato all'Isee del nucleo familiare. Una famiglia di cinque persone maggiorenni, per esempio, può richiederne uno per ciascun membro arrivando a ottenere cinque bonus per un valore massimo di 1.000 euro. Basterà chiamare la struttura prescelta e prenotare i trattamenti direttamente nello stabilimento termale. Sul sito del ministero dello Sviluppo Economico si precisa che per “servizi termali” si intendono le prestazione termali incluse quelle di wellness e beauty erogate da un istituto termale accreditato