Bonus terme, sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali

A partire dalle ore 12 del 28 ottobre 2021 sarà online la piattaforma gestita da Invitalia per consentire la registrazione degli stabilimenti termali che aderiranno al bonus terme, mentre i cittadini potranno richiedere il contributo prenotando i servizi termali a partire dall'8 novembre 2021. A calendarizzare l'avvio dell'intervento deciso dal governo per sostenere un settore particolarmente colpito dall'emergenza Covid è il Mise in una nota. Il bonus terme, che consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti fino a un massimo di 200 euro, potrà essere richiesto dai cittadini rivolgendosi direttamente agli stabilimenti che si saranno nel frattempo accreditati sulla piattaforma. Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus, senza limiti di Isee e senza limiti legati al nucleo familiare, per l'acquisto di servizi termali. Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari a 53 milioni di euro. L'elenco degli stabilimenti termali accreditati verrà pubblicato e aggiornato nelle sezioni dedicate presenti nei siti del Ministero e di Invitalia. In Emilia-Romagna sono 24 le strutture termali potenzialmente interessate dall'agevolazione.