Con i Boomdabash cala il sipario sul Deejay on Stage, in 90 mila in piazza a cantare le hit dell'estate

Sulle note del sound travolgente dei Boomdabash si è chiusa giovedì sera (24 agosto) la lunga cavalcata di musica live e sport di Deejay on Stage, un mese di eventi e spettacoli che ha fatto ancora una volta di piazzale Roma il cuore pulsante dell’estate di Riccione. 22 giornate di sport, 10 serate live, 20 super ospiti, 3 eventi speciali, 35 partecipanti al contest, un mese di dirette radiofoniche quotidiane da Aquafàn con Rudy Zerbi, Andrea e Michele, Gianluca Gazzoli.

Record di partecipanti per i corsi di Play Deejay: sono stati 13.000 gli iscritti al programma di allenamenti che dall’alba al tramonto ha proposto workout di ogni tipo, dallo yoga al pilates al functional, dalla corsa al cycling, la conferma del successo di un format che unisce musica e sport, stile di vita e divertimento sano.

Bellissimo ogni giorno il colpo d’occhio di piazzale Roma, tra centinaia di tappetini stesi per le asana che si alternavano alle bike dei group cycling, una piazza che al calar del sole ha visto esibirsi sul palco molti tra i protagonisti assoluti delle hit dell’estate e ha richiamato oltre 90.000 spettatori, con una presenza media di più di 8.000 persone a sera (diverse quelle in cui si son dovuti chiudere gli accessi per garantire vie di fuga e sicurezza), migliaia di visi sorridenti, generazioni differenti tutte unite dalla voglia di partecipare alla grande festa di Deejay on Stage.

Tre gli eventi speciali con Diodato, Francesco Gabbani e gli Articolo 31, tre live che hanno ulteriormente arricchito un palinsesto già molto denso che ha visto esibirsi tra gli altri Angelina Mango, The Kolors, Ernia, Ariete, Alfa, i protagonisti della serie Mare fuori e in chiusura i Boomdabash.

Deejay On Stage porta a Riccione una proposta unica e originale, è totalmente gratuito per il pubblico (sono a ingresso libero sia gli allenamenti sportivi che le serate musicali) e si è dimostrato ancora una volta una formula vincente grazie a quell’innesco magico che si accende mettendo insieme Radio Deejay e i suoi protagonisti, la città e i suoi ospiti, Aquafàn e i tanti partner che affiancano l’evento, il Comune di Riccione.

Commenta così Linus, direttore editoriale e artistico di Radio Deejay: “Mai come per questa edizione abbiamo ricevuto tanti “grazie”: dai turisti che affollavano la piazza di giorno e di notte, dai cantanti famosi a quelli che sognano di diventarlo. Ma il più bello è stato il “grazie” dei riccionesi, che mai come quest’anno ci hanno fatto sentire parte della loro famiglia. Grazie a voi, di cuore”.

Giovedì sera si è chiuso anche il contest degli artisti esordienti portando sul podio la ventiquattrenne salentina Sofia Rollo, che ha conquistato la giuria con l’inedito Da sola, in rotazione già da oggi e per un mese sulle frequenze di Radio Deejay. Sofia si è appassionata alla musica fin da piccola dedicandosi allo studio di pianoforte e canto; ha partecipato alle selezioni dell’edizione numero dieci di XFactor arrivando agli home visit e ha poi iniziato a pubblicare i suoi primi singoli. La sua dichiarazione subito dopo la proclamazione: “Lavoro da due anni al mio progetto artistico e partecipare di nuovo a un talent e vincere significa che sono maturata nel tempo, ho molto più controllo della mia voce, prima non scrivevo mentre ora scrivo i miei pezzi in cui racconto quello che sono e la mia vita. Sono felicissima e molto emozionata al pensiero che la mia voce e il mio brano adesso si possano ascoltare su un canale come Radio Deejay”.

Il Premio speciale è andato a un’altra ragazza, Bels, all’anagrafe Martina Belelli, per il suo inedito Granate. Martina ha 19 anni ed è una cantautrice romana: partita per gioco su Tik Tok ha cominciato a collezionare sempre più condivisioni. Quello di Deejay On Stage è stato il suo primo palco importante.

Indiscutibilmente alto il livello dei concorrenti che si sono esibiti - 800 proposte arrivate da tutta Italia – tantissimi dei quali avevano già partecipato a talent come Amici, XFactor, Sanremo Giovani e altri programmi televisivi nazionali, un’ulteriore conferma della credibilità di un concorso sempre più ambito.

Il progetto, l’organizzazione e la realizzazione di Deejay On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio Deejay nella figura di Linus e con il patrocinio, contributo e supporto del Comune di Riccione.