Borgo Marina in ostaggio di spaccio e irregolari. Renzi: "Chiudere il distributore automatico"

Chiudere il distributore automatico di bevande h24 a Borgo Marina di Rimini. Un ricettacolo di "spacciatori, immigrati e sbandati". Lo ha chiesto in Consiglio comunale il consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi, che ogni giorno, vivendoci, constata "problemi di spaccio di droga, di prostituzione e irregolari di ogni genere", mentre a suo dire non si vede mai una divisa. "La puzza di marijuana nelle aree adiacenti è irrespirabile - prosegue - oltre a sputi, risse e rifiuti". Da qui la richiesta di chiudere attraverso un'ordinanza del sindaco la struttura, come fatto dal collega di Ravenna per un pubblico esercizio simile in zona stazione.

"Quella zona è tra le più attenzionate dalle Forze dell'ordine, gli interventi sono quotidiani, spesso in borghese", lo rassicura l'assessore alla Polizia municipale Juri Magrini. Per l'esercizio in questione ci sono stati "controlli e sanzioni" e nelle prossime settimane nell'area verranno installati 12 impianti di videosorveglianza per un investimento di oltre 100.000 euro. Per quanto riguarda la chiusura invece, precisa, le carte in mano all'amministrazione sono poche, anche perché l'ordinanza sindacale ha una valenza temporanea e anche un intervento della Questura non eviterebbe la possibilità di riaprire un'attività simile. (fonte: agenzia Dire)