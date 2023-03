Borgo Marina sotto l'occhio del Grande Fratello: approvato il progetto di videosorveglianza del quartiere

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Rosa Maria Padovano, ha approvato il progetto di videosorveglianza del Comune di Rimini che vedrà il quartiere di Borgo Marina venire dotato di 12 nuove telecamere. Sono 8 le postazioni che saranno installate su Via Giovanni XXIII (angoli via Mameli, via Roma, Bastioni Settentrionali), Via Mameli (angolo san Nicolò), via Gambalunga (Scuola Ferrari, angolo Vittime Civili di Guerra), via Vittime Civili di Guerra e Rotatoria Ravegnani/Savonarola che con collegamenti in fibra ottica ed immagini a 360° di elevata affidabilità e adeguate risoluzioni di immagine permetteranno alla forze dell'ordine di controllare un quartiere particolarmente "difficile" della città. Il progetto, che ha ricevuto l’approvazione degli organi tecnici delle Forze di polizia, è pienamente in linea con la normativa nazionale vigente e risponde alle misure contemplate dal “Patto per la sicurezza avanzata nella provincia di Rimini” sottoscritto in Prefettura il 9 febbraio dello scorso anno.