Borgo San Giovanni, da settembre fruibile il percorso pedonale e ciclabile lato monte

Avanza l’intervento di riqualificazione che interessa Borgo San Giovanni, il quartiere che segna l’ingresso al centro storico affacciandosi all’Arco d’Augusto. Venerdì mattina tecnici e amministratori comunali hanno condotto un nuovo sopralluogo per fare il punto sui lavori che interessano i marciapiedi lungo via XX settembre: dalla scorsa settimana sono riprese le opere lato mare, dal vicolo San Giovanni fino all’altezza della chiesa e da Vicolo San Gregorio in direzione Arco d’Augusto.

Lavorazioni che in questa fase stanno procedendo celermente, così da consentire di rivedere il crono programma e ad anticipare i lavori anche sul lato monte, inizialmente previsti ad ottobre. Gli interventi riguardano il tratto dalla rotonda di via Tripoli fino alla chiesa e partiranno lunedì 29 agosto. Il cantiere sarà organizzato in modo tale da garantire l’accesso alle attività economiche della zona, con cui il confronto da parte dell’Amministrazione è costante.

Il nuovo programma di lavori consentirà di rendere interamente fruibile il nuovo marciapiede e la ciclabile lato mare nella seconda metà di settembre, in parallelo con l’avvio dell’anno scolastico. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di completare l’intervento di riqualificazione del Borgo prima del periodo natalizio.