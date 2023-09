Al via Borsa di Sport: contributi fino a 150 euro a famiglia per sostenere i ragazzi alla pratica sportiva

Promuovere la pratica dello sport tra i ragazzi in condizione economica svantaggiata, combattere l’isolamento e favorire lo sviluppo di relazioni positive: è questa la mission di “Borsa di Sport”, l’iniziativa del Comune di Rimini a favore dei giovani riminesi appartenenti a famiglie in situazione di difficoltà economica. Si tratta di un contributo economico a rimborso, parziale o integrale, del costo che i ragazzi sosterranno per lo svolgimento dell’attività sportiva nel territorio comunale organizzata da Enti avente sede nel Comune di Rimini.

Il progetto si rivolge a tutti i bambini e ragazzi residenti nel Comune di Rimini nati tra l’1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2017 che fanno parte di una famiglia con Isee non superiore a 12.000 euro che abbia sostenuto o sosterrà il costo relativo a una pratica sportiva per l'anno 2023/2024.

Le risorse messe a disposizione dall'amministrazione sono pari a 50 mila euro, aumentate rispetto allo scorso anno. I contributi saranno assegnati fino a esaurimento ai soggetti inseriti in graduatoria, per l’importo del costo dichiarato nella domanda di ammissione, nel limite massimo di 150 euro per ciascuna famiglia. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 22 dicembre 2023. Le graduatorie saranno disponibili il 31 marzo 2024. Lo scorso anno, i beneficiari del contributo sono stati 164.

“Si tratta di un intervento di grande importanza perché promuove la pratica dello sport fra i ragazzi appartenenti a famiglie che stanno attraversando momenti di difficoltà, favorendo di fatto la partecipazione alla vita comunitaria attraverso una delle cose più belle: l’attività fisica - è la dichiarazione congiunta dell’assessore allo Sport del Comune di Rimini Moreno Maresi e dell’assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda -. Lo sport è infatti un fondamentale veicolo di integrazione sociale, inclusione attraverso cui rafforzare il tessuto sociale e i legami tra le persone, oltre agli evidenti benefici sul piano della salute e della prevenzione”.

“Il progetto ‘Borsa di Sport’ che l’amministrazione ripropone anche per quest’anno si affianca inoltre al ‘Back to Sport’, un’altra iniziativa finalizzata a rafforzare la cultura motoria-sportiva, sostenendo associazioni e famiglie allo stesso tempo”, aggiunge l’Assessore Maresi.