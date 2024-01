Botte al buffet della colazione per la pinza da toast "troppo calda", due imprenditori a processo

Due imprenditori del settore alberghiero sono finiti a processo per essersi selvaggiamente presi a botte al buffet delle colazioni durante un soggiorno di lavoro in occasione del Sigep, alla Fiera di Rimini. Tutto per colpa di una pinza per toast lasciata incautamente a surriscaldarsi sulla piastra. Uno dei due, romano, si era procurato una dolorosa ustione alla mano. Avrebbe quindi preso a pugni e calci l'altro, un rivenditore di prodotti alimentari dal Sud Africa, ritenuto colpevole di aver lasciato la pinza sulla piastra rovente.

Erano persino dovuti intervenire i carabinieri per separarli. I militari dell'Arma in realtà si erano limitati a identificare i due imprenditori, ma poi è iniziata una "battaglia" di querele e controquerele. Sono finiti alla sbarra per lesioni, in due distinti procedimenti che li vedono reciprocamente imputati e parti lese. La querelle dura da almeno quattro anni. In udienza davanti al Tribunale monocratico di Rimini si è tenuto l'esame di una parte lesa e dello specialista che ha effettuato la perizia medico legale. Udienza aggiornata al 24 giugno.