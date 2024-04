Nasce la “Bottega del Parco”, si riaccendono le luci nel cuore del polmone verde della Regina

L’amministrazione restituisce alla città un luogo strategico nel cuore del suo polmone verde. Domenica 21 aprile, alle ore 16, inaugura la “Bottega del Parco” nei locali dell’ex bar del Parco della Pace (via Francesca da Rimini) su cui sono stati da poco ultimati i lavori di riqualificazione. “Finalmente consegniamo a Cattolica un luogo di aggregazione e inclusivo - afferma l’assessore ai servizi sociali Nicola Romeo – Uno spazio aperto alla comunità, come vuole e deve essere il Parco della Pace, realizzato con la finalità di accogliere ragazzi ed adolescenti, anche in condizione di vulnerabilità, dedicando loro attività fortemente integrate, capaci di promuovere l'autonomia nel loro percorso di crescita. Questo progetto distrettuale è stato sviluppato in accordo con i Servizi specialistici dell’Ausl Romagna alla quale rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento”.

“La Bottega è uno spazio “work in progress” che ospiterà tantissime iniziative, un punto di riferimento sociale – commenta la sindaca Franca Foronchi che rivolge - un ringraziamento particolare al Presidente di RivieraBanca, Fausto Caldari, per aver contribuito con un generoso finanziamento per la prossima realizzazione delle superfici vetrate con cui si chiuderà il patio antistante”.

Dopo la consegna delle chiavi della sede, avvenuta lo scorso 26 marzo, domenica si apriranno ufficialmente i battenti della Bottega del Parco. Al taglio del nastro, accompagnato da musica e intermezzi dal vivo a cura di Diego Olivieri, sarà offerta a tutti i partecipanti una sana merenda bio ed il "Ludobus Scombussolo", un furgone carico di giochi di legno adatti ad ogni età.

Tre sono le cooperative coinvolte nel progetto: ”Il Millepiedi”, “il Maestrale” e “Ca’ Santino”. “La Bottega del Parco” resterà aperta dal lunedì al venerdì con corsi, laboratori e aiuto compiti. Un crocevia per attività ed eventi nei weekend lo renderanno un luogo unico per tutti i cittadini del Comune di Cattolica e del nostro distretto.