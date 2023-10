Box alimentare al Mercato coperto, ecco il bando per l’assegnazione del posteggio 8

Emanato il bando per l’assegnazione del posteggio/box numero 8 al Mercato Coperto di Cattolica. Si trova al primo piano ed è destinato al settore “alimentare”. È composto da un’area di vendita al pubblico di 24 metri quadrati, più un’area cottura di 19 metri quadrati. Gli interessati possono presentare le domande al Comune di Cattolica dal 16 ottobre al 15 novembre 2023.

La tariffa attualmente annua prevista per i posteggi al piano rialzato del mercato coperto al metro quadrato è di 201 euro. La tariffa annua 2023 è quindi di 8.643,00 più iva 22 per cento, ossia 10.544,46 euro, e deve essere versata in 4 rate.

Gli orari di apertura sono attualmente i seguenti: periodo invernale (che va all’incirca da maggio a settembre): tutti i giorni dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Martedì pomeriggio e domenica: chiuso. Periodo estivo (che va all’incirca da giugno ad agosto): dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:30 e dalle ore ore 17:00 alle ore 19:30. Domenica mattina dalle ore 8:00 alle 13:00. Martedì pomeriggio e domenica pomeriggio: chiuso. Gli orari di apertura potrebbero subire delle variazioni in aumento. La durata assegnazione è fino al 31 dicembre 2032.