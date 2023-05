Dai bracciali solidali con i termini tipici romagnoli i fondi per il ripristino dell'asilo Peter Pan di Cesena

In risposta all'impatto devastante dell'alluvione che ha colpito la Romagna, Marea Rimini Spiagge desidera ripartire con il lancio della Campagna “Marea per la Romagna”. L’iniziativa ha come obiettivi: far girare un messaggio di positività e supporto alla Romagna indossando, e condividendo sui Social, un bracciale con inciso dei termini tipici romagnoli. “Chi vive in questa regione utilizza e sente ogni giorno questi termini che oramai sono per tutti familiari, simpatici e rivelano quell’aspetto di socialità caratteristico del romagnolo”. Contribuire al ripristino dell’asilo nido L’Isola di Peter Pan di Cesena, per ridare ai bambini un ambiente sicuro e stimolante. “Abbiamo scelto questa realtà perché rappresenta un punto fondamentale per i bambini e le loro famiglie, un luogo di incontro necessario dove ricominciare a sperare e a costruire dopo un così difficile evento.”

Chiunque volesse aderire alla campagna può recarsi alla reception di uno dei 9 bagni di Marea Rimini Spiagge a Bellariva di Rimini e acquistare il bracciale realizzato dal brand Gioielli con il messaggio che preferisce.

“Riteniamo che per una più ampia diffusione a livello nazionale di messaggi di positività e supporto all’intero popolo della Romagna, la condivisione del bracciale sui Social sia lo strumento più efficace. Per questo motivo abbiamo allestito sulla riva dei nostri lidi una cornice da utilizzare per un selfie con il messaggio sul bracciale, cornice che diventerà anche un piacevole ricordo di una giornata in Romagna”, dicono i promotori.

La Campagna è curata da Agraphic design srl di San Marino e l’intero ricavato del progetto sarà devoluto all’Asilo Nido L’Isola di Peter Pan.