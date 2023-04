Il vincitore di Masterchef 6 vuole continuare a stupire, porterà i suoi piatti rivoluzionari a Milano

La stravaganza dei suoi piatti ora raggiungerà Milano. L’originalità non gli è mai mancata, dalla lasagna in tubetto passando dalla carbonara distillata fino al pene di toro con salsa di anguilla. Dopo quattro anni passati al ristorante 1978 di Roma, lo chef Valerio Braschi è pronto ad affrontare una nuova avventura. Il cuoco di Santarcangelo di Romagna, diventato celebre per aver vinto la sesta edizione di Masterchef, lascerà la Capitale per una nuova avventura professionale all’ombra della Madonnina. A 25 anni lo chef sentiva il desiderio di aggiungere nel suo curriculum una nuova avventura. Così la scelta di traslocare in Lombardia.

A dare l’annuncio della rivoluzione, lo stesso Braschi attraverso i suoi profili social. “Un nuovo inizio, una nuova avventura in un ristorante pazzesco di Milano”. Per ora la location resta top secret, è certo però che si tratta di un locale in pieno centro. L’avventura al 1978 terminerà a Pasqua. Poi verrà il tempo del trasferimento. “Il 1978 è stato un pezzo di cuore per me – racconta Braschi -, più di un luogo di lavoro nel quale ho condiviso insieme ai miei collaboratori dei momenti unici. Quando arrivai nel 2019 iniziai un percorso che nemmeno io avrei mai creduto che potesse sfociare in un successo del genere”.

Braschi nel 2021 ha anche ottenuto il riconoscimento di “Giovane chef dell’anno” dalla guida dell’Espresso. Dell’esperienza a Roma racconta: “Vedere il ristorante sempre pieno è motivo di orgoglio per me, ma la vita ogni tanto ti mette davanti delle scelte e io a 25 anni ho deciso di buttarmi in una nuova avventura alla quale lavoro da tempo. Ringrazio tutta Roma che mi ha dato tantissimo facendomi davvero sentire a casa, Milano sarà la mia nuova meta”.