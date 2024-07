"Il Brasiliano arrestato a Riccione", la fake news corre sul web

Il tam tam sul web era partito nel tardo pomeriggio di domenica quando una nota pagina di Instagram aveva annunciato che il Brasiliano, al secolo l'influencer Massimiliano Minnocci, era stato arrestato a Riccione. Secondo quella che si è poi rivelata una fake news il personaggio conosciuto dal pubblico per le sue ospitate alla trasmissione radiofonica "La zanzara" di Giuseppe Cruciani e David Parenzo era finito in manette "al culmine di una lite con una ragazza che era con lui". A supportare queste affermazioni ci sarebbe stata "una storia su Instagram" pubblicata dallo stesso Brasiliano "poi rimossa". La realtà dei fatti, tuttavia, è stata ben diversa. Minnocci, noto ai più non solo per i suoi contenuti sui social ma anche il suo stile di vita eccessivo, tra dipendenze, vita da strada e qualche reato mai rinnegato, come il suo nome d’arte, nato tanti anni fa quando era ancora giovane e giocava nei campetti di calcio di periferia, era sì a Riccione ma nei suoi confronti non c'è stato nessun arresto nè, tantomeno, una denuncia.

L'influencer era in un lussuoso hotel della Perla Verde e, poco dopo l'ora di pranzo, nella camera occupata dal Brasiliano e da una ragazza è nata un'animata quanto rumorosa lite. Gli schiamazzi hanno costretto la reception della struttura ricettiva a chiedere l'intervento dei carabinieri e, sul posto, è intervenuta una pattuglia. I militari dell'Arma, saliti nella camera, si sono limitati a tranquillizzare gli animi non rilevando nessuna problematica dal punto di vista penale. Per Minnocci e la ragazza in sua compagnia, quindi, il week end in Riviera è potuto proseguire normalmente.