Bretella Statale 16, partono i lavori per la nuova rotatoria di via Grotta

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova bretella della Statale 16 che consentirà il collegamento veloce tra Misano Adriatico e il casello autostradale di Riccione, oltre che al polo produttivo di Raibano. L’intervento, a carico di Società Autostrade, rientra nell’ambito della viabilità connessa al lotto 1 della terza corsia nel tratto Rimini Nord – Cattolica dell’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto. Connessa all’opera c’è la realizzazione di una nuova e più grande rotatoria all’incrocio tra la SP35 Riccione – Tavoleto e Via Grotta, con l’innesto della nuova bretella. Per consentire i lavori, da lunedì 12 settembre si rende necessaria la chiusura di un senso di marcia di Via Grotta, da Via Ca’ Pronti sino alla rotonda, con transito consentito solo in direzione mare. Per la viabilità alternativa, in direzione monte, si potrà transitare su Via Camilluccia e Via Fontacce. Il doppio senso di circolazione sarà ripristinato entro la fine dell’anno.