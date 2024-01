Brindisi lirico e pubblico delle grandi occasioni, il 2024 si apre con la ‘Prima’ di Tosca

Brindisi lirico e pubblico delle grandi occasioni: è il benvenuto al nuovo anno che, come da tradizione, è andato in scena lunedì 1 gennaio dal palco del Teatro Galli di Rimini. Applausi e soddisfazione per la ‘Prima’ di Tosca, melodramma in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, che replica nelle serate del 2 gennaio e 4 gennaio alle ore 20,30. Gli spettacoli sono tutti ‘sold out’.

L’opera, con la regia di Riccardo Canessa, la direzione d’orchestra del M° Massimo Taddia con l’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane, il Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli preparato dal M° Marcello Mancini e il Coro a Voci Bianche Le Allegre Note preparato dal M° Fabio Pecci, fa parte degli eventi di “Rimini il capodanno più lungo del mondo”, è prodotta dal Coro Lirico città di Rimini Amintore Galli Aps e ha il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini.

Personaggi e interpreti

La celebre cantante Floria Tosca è interpretata dal soprano Renata Campanella, il pittore Mario Cavaradossi è interpretato dal tenore Gustavo Porta, il Barone Scarpia, capo della polizia è interpretato dal baritono Marzio Giossi. Il prigioniero politico evaso, Cesare Angelotti, è interpretato dal basso Luca Gallo, il Sagrestano dal basso Alessandro Busi. L’agente della polizia, Spoletta, è interpretato dal tenore Stefano Consolini, il gendarme Sciarrone è interpretato dal basso Riccardo Lasi e il carceriere è interpretato dal basso Lorenzo Fusco. Ada Mayer e Giulia Venturi sono pastorelli, l’esecutore di giustizia, Roberti, è interpretato da Gabriele Pagliarani, Fabio Pecci è un giudice del fisco ed Elia Giorgi uno sbirro. Soldati, sbirri, dame, nobili, borghesi, popolo.