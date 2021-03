Brindisi nel dehor del bar, multati i clienti e il titolare del locale per il mancato rispetto delle norme anti-covid

Continuano serrati i controlli attuati dalla Polizia di Stato di Rimini per verificare il pieno rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19 e, nel pomeriggio di giovedì, a finire nei guai è stato un bar sulla via Marecchiese. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dopo aver notato un gruppo di persone nel dehor del locale, sono intervenuti scoprendo che il capannello stava consumando delle bevande in bicchieri di plastica. Le cinque persone, risultate essere inottemperanti alle normative anti-covid, sono state sanzionate così come il proprietario del bar che dopo aver servito le consumazioni al banco ha permesso ai clienti di consumare utilizzando gli arredi esterni.