Brucia nel giardino rifiuti di ogni genere, denunciato da carabinieri e Forestali

Un denso fumo nero, che nelle prime ore del mattino di venerdì si è levato nel cielo di Riccione, ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri e dei Forestali. I militari dell'Arma, seguendo la colonna, sono arrivati in via Fossombrone dove hanno sorpreso un uomo intento ad attizzare il fuoco. Secondo quanto emerso il soggetto, nel giardino della propria abitazione, aveva dato alle fiamme una serie di rifiuti pericolosi come un materasso e alcuni vecchi pneumatici. Il fuoco è stato spento e, per l'uomo, è scattata una denuncia a piede libero.