Brunori: "Allo stadio Neri la curva dei tifosi andrebbe avvicinata al campo. Ma è stato risposto picche"

Il consigliere comunale Stefano Brunori, all'opposizione al fianco di Gloria Lisi, interviene sul tema delle tribune dello stadio Romeo Neri. Era lo scorso maggio partita una richiesta per valutare di spostare la curva, cercando di avvicinarla al campo. Questa la risposta ricevuta dagli uffici comunali. "Dalla comunicazione da poco ricevuta dagli uffici comunali non pare vi siano le condizioni per avvicinare la tribuna al campo (modello stadio Paganese) come invece avevamo proposto con richiesta pubblica presentata in Commissione Consigliare a fine maggio 2022".

Poi Brunori entra nel dibattito politico della questione: "I politici dell'amministrazione dovrebbero avere il coraggio di dire pubblicamente che la curva rimane là e non si sposta. La campagna elettorale è in corso e forse per qualche politico è controproducente dire alcune cose ai tifosi? Il dubbio nasce spontaneo. Dalla prossima domenica sarebbe bello vedere gli stessi politici che sono andati in tribuna andare magari in curva a dire ai tifosi le cose come stanno, senza se e senza ma. Un'ultima soluzione possibile era quella di spostare la pista di atletica a Rivabella ma tutto tace sull'argomento".