Brutto risveglio a San Vito, va in fiamme la falegnameria. Pronto intervento dei Vigili del fuoco

Brutto risveglio venerdì (26 gennaio) all’alba in via del Rustico a San Vito. Attorno alle 5,30 del mattino un incendio ha devastato la falegnameria presente nella località. Sul posto l’intervento dei Vigili del fuoco con più mezzi per circoscrivere il più velocemente possibile il rogo. Non risultano persone ferite. Intervento anche della Polizia di Stato per indagare sulle cause del rogo.