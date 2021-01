Bryan Toccaceli coach della Vr Riders Accademy per il motocross

Bryan Toccaceli seguirà i ragazzi della VR46 Riders Academy durante i loro allenamenti MX in qualità di Coach. Le sue indicazioni saranno fondamentali per aiutare i piloti della scuderia a perfezionarsi nelle loro prestazioni e quindi per sfruttare al meglio il grande potenziale degli allenamenti MX. “Sono felice ed onorato per questa nuova opportunità - ha dichiarato il pilota samamrinese. - La telefonata di Uccio e Carlo mi ha riempito di gioia e colgo l’occasione per ringraziarli di cuore ancora una volta. Mi impegnerò al massimo per fare un buon lavoro e sono certo che mi divertirò tanto con i ragazzi dell’Academy”.