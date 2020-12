Buche e avvallamenti addio, nuovo manto stradale sui viali della circonvallazione

Si stanno concludendo in questi giorni i lavori di messa in sicurezza delle vie Circonvallazione Occidentale e Circonvallazione Meridionale, nel tratto che va dalla rotonda di via Valturio, fino all’altezza del via Veronese. Un intervento iniziato la scorsa settimana, che prevede la posa di un nuovo manto stradale, la sistemazione dei marciapiedi, la sostituzione del cordolo spartitraffico centrale posto all’altezza dell’intersezione con la via Cignani e la sostituzione dei dossi artificiali in gomma presenti prima degli attraversamenti pedonali all’intersezione con la via Saffi e Montefeltro.