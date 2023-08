Buco da oltre 3 milioni di euro nei conti correnti dei clienti, denunciato direttore di banca

Ammonterebbe a oltre 3 milioni di euro il buco che, il direttore di una filiale di una banca della Repubblica di San Marino, avrebbe creato nei conti correnti dei clienti con una serie di manovre finanziarie più che azzardate prosciugando i risparmi di una vita di una quindicina di famiglie italiane. Le vittime, che si sono trovate i saldi contabili in profondo rosso o che non hanno più trovato tracce del capitale affidato al funzionario, si sono rivolte agli avvocati Piero Venturi e Gian Vito Antinori che hanno denunciato il funzionario alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini e anche alla magistratura sammarinese per i reati aggravati di truffa, furto e appropriazione indebita. Le vittime hanno tutte raccontato di conoscere da anni il funzionario, un 56enne che nel 2022 è stato allontanato dall'istituto di credito, fin da quando svolgeva il suo lavoro per delle banche italiane per poi nel 2008 approdare nella Repubblica dei Titano facendo carriera e arrivando a dirigere una filiale.

Le sue gestioni patrimoniali si erano sempre caratterizzate per la massima trasparenza ma, una volta arrivato alla direzione dell'istituto sammarinese, qualcosa era cambiato. Ai "vecchi" clienti, che l'avevano seguito nei suoi vari cambiamenti, aveva dato la massima disponibilità e dopo aver fatto aprire loro un conto a San Marino si offriva di passare direttamente a casa loro per ritirare i contanti da investire. Le presunte vittime, quasi tutte persone anziane, avevano quindi affidato a lui i risparmi di una vita e periodicamente in base alle loro disponibilità continuavano a consegnargli il denaro. Dal canto suo, invece, il 56enne si presentava sempre a casa loro per illustrare i guadagni degli investimenti e, in certi casi, consegnare sempre a mano e in contati i soldi degli interessi maturati o dei proventi. Secondo le denunce, però, agli investitori non arrivavano mai documenti ufficiali o contabili da parte dell'istituto di credito ma tutti si fidavano comunque del funzionario vista l'amicizia ultradecennale che li legava.

A far emergere il buco è stato, all'inizio del 2022, il decesso di una coppia di anziani correntisti. Quando la figlia, anche lei cliente del 56enne, si è presentata alla filiale della banca per le pratiche di rito a fronte di una serie di depositi fatti nel corso anni da parte dei genitori per oltre 100mila euro ha scoperto che il saldo era praticamente a zero. Nello stesso periodo, altri investitori si erano rivolti alla cassa per ritirare parte dei risparmi di una vita accumulati nel tempo e anche loro si erano trovato il conto in profondo rosso. Il gruppo, per un totale di circa 15 famiglie, si è cosi rivolto agli avvocati Venturi e Antinori che a loro volta hanno chiesto la consulenza del professor Fabio Fraternali.

Il consulente, analizzando parte della documentazione rimasta in mano alle presunte vittime, ha evidenziato numerosi movimenti anomali sui loro conti correnti oltre ad investimenti ad altissimo rischio soprattutto speculando in valute straniere come Lire Turche. Affari che, oltretutto, sarebbero avvenuti violando il mandato dei clienti sempre tenuti all'oscuro dell'impiego del loro denaro o comunque non informati della pericolosità degli stessi che mettevano a repentaglio lo stesso capitale. Il tutto, quindi, è finito nero su bianco nella denuncia presentata sia alle autorità italiane che sammarinesi.