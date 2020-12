Buona la prima per il Natale di Morciano in piazza del Popolo

Nonostante un tempo incerto, nella giornata di domenica lo spettacolo di "Gambeinspalla" Teatro ha fatto il pieno di spettatori. Massimo rispetto delle regole, distanziamento e utilizzo della mascherina: entrambe le repliche si sono svolte in piena sicurezza grazie anche alla vigilanza dei volontari della Pro Loco Bambini e adulti con il naso all'insù, stregati e rapiti dalla magie delle bolle di sapone che hanno riempito l'aria e fatto viaggiare tutti con la fantasia Il tutto condito dal 'calore' dell'atmosfera natalizia, con il grande albero e le luminarie a fare da cornice ad una domenica di spensieratezza. Prossimo appuntamento da non perdere: martedì 8 dicembre, sempre alle 16 e alle 17.15, in compagnia di Alessia Canducci e "Le storie di zia Natalina", che scandiranno in maniera perfetta l'attesa del Natale. Zia Natalina racconterà alcune delle sue tantissime storie, una per ogni addobbo dell'albero di Natale, una per ogni pacchetto, una per ognuna delle tante domande che assillano la curiosità dei bambini.