Buona la prima per 'Liscio Street Parade", in migliaia hanno affollato Piazzale Kennedy

Piazzale Kennedy pieno di gente per i 70 anni di Romagna Mia e il compleanno del Sindaco di Rimini. E' stata una prima edizione fortunata per Liscio Street Parade che ha portato Rimini al centro nazionale del liscio e del ballo. Migliaia di persone hanno riempito Piazzale Kennedy, il mix tra tradizione e innovazione proposto dal Mei ha funzionato perfettamente miscelando dj e orchestre, scuole di ballo con artisti pop creando cosi un ulteriore ponte con le nuove generazioni.

Applausi a scena aperta per Santa Balera, Moreno il Biondo e la festa per i 70 anni di Romagna Mia oltre che il compleanno del Sindaco. Grandissimi apprezzamenti per la coreografia delle scuole di ballo di tutta la Romagna coordinati da Mirco e Sandra Ermeti.

Dichiara Giordano Sangiorgi: "Crediamo si possa affermare ci siano tutti i crismi per una seconda edizione ancora di maggiore successo e di poter collaborare alla crescita e sviluppo del liscio a Rimini e sul territorio dopo il grande successo dei Santa Balera, la Generaizone Z del Liscio, di Moreno il Biondo & Grande Evento, e di tutte le novita' proposte tra dj, rapper, cantautori e gruppi rock e come grande raduno di scuole di ballo da tutta la Romagna".