Buone notizie per gli automobilisti: Via Sacramora torna a doppio senso

Proseguono gli interventi per il ripristino del doppio senso di circolazione lungo via Sacramora, a seguito della sospensione della corsia preferenziale per i bus istituita sperimentalmente nel tratto tra via XXV marzo e via Morri per la durata dell’anno scolastico. A partire da venerdì 25 giugno via Sacramora sarà percorribile in entrambe le direzioni nel tratto tra via Morri e via Palotta. Il tratto restante tra via Palotta e via XXV marzo tornerà percorribile a doppio senso nel corso della prossima settimana.