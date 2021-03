Buoni spesa per le famiglie in difficoltà, Misano mette a bando nuovi fondi

Il Comune di Misano Adriatico ha emesso un nuovo bando per l’erogazione di buoni spesa a cittadini che si trovino in particolare stato di necessità a causa dell’emergenza Covid. Dopo i circa 43 mila euro messi a disposizione dalla Protezione Civile Nazionale e distribuiti nel mese di gennaio, una cifra di pari importo verrà destinata alle domande che rispetteranno i requisiti previsti dal bando: un ISEE ordinario inferiore ai 18 mila euro, una perdita o diminuzione rilevante (superiore al 30%) del reddito familiare causata dell’emergenza Covid, la mancanza di liquidità o giacenze bancarie o postali superiori a determinati importi alla data del 31 dicembre 2020. Criteri completi e modulistica sono disponibili sul sito web del comune, nella sezione Avvisi. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 aprile 2021 alle ore 12:00.

“Sappiamo che molte famiglie stanno attraversando un periodo difficile dal punto di vista economico a causa delle ripercussioni dell’emergenza sanitaria in atto – commenta il Vicesindaco Maria Elena Malpassi -. Come avevamo anticipato a fine gennaio, quando abbiamo distribuito la prima parte di risorse provenienti da fondi governativi, siamo pronti a dare una risposta concreta con ulteriori risorse che, crediamo, potranno dare una boccata d’ossigeno ai nuclei familiari che si trovano maggiormente in difficoltà”.