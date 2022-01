Bus e Metromare, ancora 200 corse non garantite. "Occorrono rinforzi e assunzioni"

La situazione è in leggero miglioramento, ma sono ancora tante le corse non garantite del trasporto pubblico locale. A causa delle numerose quarantene e del personale costretto a casa per via del Coronavirus. Start Romagna nella lista di sei pagine di autobus cancellati, spiega la difficoltà nel garantire tutte le corse. Migliora rispetto alla scorsa settimana la situazione del Metromare, dove si registrano però ancora 22 corse cancellate nella giornata di venerdì (28 gennaio). Alle corse in elenco potrebbero aggiungersi altre non prevedibili al momento della pubblicazione per il sopraggiungere di nuove indisponibilità di operatori. Sono circa 200 quelle soppresse in una giornata.

"Il problema - afferma il consigliere regionale Pompignoli - è che non tutti hanno l’accortezza di consultare quotidianamente il sito di Start Romagna. Non tutti possiedono strumenti tecnologici come computer o telefonini e sono in grado di tenersi informati in tempo reale sulle variazioni delle corse urbane o extraurbane. Pensiamo ad esempio agli anziani o alle persone più fragili, che sono abituate a prendere lo stesso autobus per andare a fare la spesa o recarsi a fare una visita medica. Non tutti, inoltre, hanno la possibilità di utilizzare la propria auto in sostituzione del mezzo pubblico".

"Di questo passo - conclude Pompignoli rivolgendosi all’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini - la situazione rischia di peggiorare e i numeri di gonfiarsi. Servirebbero nuove assunzioni, magari a tempo determinato, per sopperire in maniera rapida e concreta a questi gravi disagi che mettono in seria crisi il trasporto pubblico urbano non solo della nostra Provincia, ma di tutta la Romagna".