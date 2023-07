Il buttafuori accusato di aver picchiato a morte Giuseppe Tucci resta in carcere, negati i domiciliari

Resterà in carcere Klajdi Mjeshtri, il buttafuori del Frontemare accusato di aver picchiato a morte il vigile del fuoco 34enne Giuseppe Tucci fuori da un locale riminese. Il tribunale della libertà non ha accolto la richiesta dei domiciliari, confermando l’ordinanza di carcerazione del gip Raffaella Ceccarelli su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani.

Secondo quanto era emerso dall’autopsia, la causa della morte è stata accertata per emorragia cerebrale, dagli accertamenti si sarebbe ridimensionato di molto il numero dei colpi ricevuti dalla vittima. Non sarebbero, infatti, la cinquantina di cui hanno parlato alcuni testimoni ma un numero decisamente inferiore. Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 28enne del Frontemare accusato di aver picchiato a morte il vigile del fuoco, nel corso dell'interrogatorio davanti al gip aveva sempre sostenuto di aver colpito Tucci con quattro pugni alla parte alta del corpo e altri due a quella bassa. "I primi accertamenti del nostro consulente - aveva commentato Giuseppe Maione, legale dell'indagato - collimano con quanto raccontato dal mio assistito durante l'interrogatorio di garanzia. Allo stesso tempo, inoltre, non escludono che il trauma che ha portato al decesso la vittima sia dovuto a una caduta".