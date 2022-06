La discoteca riapre con un format ispirato agli Anni 90 e alle nottate con Fiorello e Vasco Rossi

Centinaia e centinaia di giovani scatenati a bordo piscina ai ritmi “sparati” dai principali deejay del panorama internazionale, vip e volti noti, cantanti e personaggi che riempivano le copertine patinate dei rotocalchi del gossip: erano gli Anni 90, la Riviera romagnola era a dir poco sulla cresta dell’onda e queste immagini del Byblos hanno fatto la storia del mondo della notte del Belpaese rimbalzando anche in più di un film di successo. Nel secondo anno di gestione, Andrea Rocci ha deciso di ripartire proprio da lì, con un salto nel tempo per cui si è affidato a Claudio Zaffarano e Mario Fucili, i due nuovi responsabili della direzione artistica e organizzativa del sabato sera.

“Dopo due anni di pandemia vogliamo aprire in grande stile l’estate della ripartenza con un sapore anni ’90, il periodo d’oro in cui qui arrivavano Jovanotti, Fiorello, Claudio Cecchetto, Raz Degan, Valentino Rossi, Vasco Rossi: ci saranno momenti revival con video di quelle notti indimenticabili ad accompagnare le serate, su tutti quello di “Spiagge” di Fiorello, che sarà la colonna sonora del Byblos 2022 dando il la alle danze ogni settimana a mezzanotte” rivela proprio Fucili, anticipando il menù oramai pronto per una nuova grande stagione sulla collina di Misano: “Il format sarà quello della cena spettacolo in collaborazione con il Flamingo Beach di Riccione, che diventerà un po’ la spiaggia del Byblos: si partirà sabato 11 giugno con un sold out per la cena che ribadisce l’appeal nazionale di questo locale. Abbiamo infatti prenotazioni da Roma, Perugia, Bologna, un po’ da tutta Italia”.

I due “registi” del sabato non hanno lasciato nulla al caso e calano un poker d’assi per la consolle. “La direzione di tutti i deejay è affidata a Max Monti, che ruoterà con un habitué della scena internazionale come Maurizio Nari, Altea Consuelo e Diego Broggio del Db Boulevard, gruppo ora in testa a tutte le classifiche italiane insieme ad Alessandra Amoroso con la riproposizione di quella “Camera 209” con cui li omaggia e già si candida a hit dell’estate. Non escludiamo però sorprese guest per qualche sabato, quando vip e volti noti torneranno a trovarci. Ne sono annunciati già dall’apertura di sabato, una serata ricca di sorprese tutte da scoprire” chiosa Fucili.